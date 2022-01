Pergerakan Kargo di Bandara El Tari Kupang Meningkat Setiap Tahun

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pergerakan kargo di Bandara El Tari Kupang mengalami kenaikan setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir.

General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari Kupang, I Nyoman Noer Rohim, menyampaikan pada 2020 ada sebanyak 9.319.233 kilogram jumlah kargo.

Pada 2021 terjadi kenaikan hingga dengan 11.949.299 kilogram. Kenaikan ini hingga 28,22 persen. Ia menyampaikan ini pada Selasa 25 Januari 2022 saat ditemui di kantornya.

Untuk rata-rata pergerakan kargo per harinya pada 2020 sebanyak 19.655 kilogram. Kemudian pada 2021 rata-rata sebesar 27.497 kilogram per harinya. Pada Januari 2022 ini per harinya rata-rata pergerakan kargo sebanyak 36.367 kilogram.

Demikian juga ada kenaikan yang terjadi antara Januari 2020 dan Januari 2021 sebesar 28,52 persen. Pada Januari 2022 ini dibandingkan dengan Januari 2020 terjadi kenaikan 45,95 persen. Lalu dibandingkan dengan Januari 2022 dan Januari 2021 ada kenaikan 24,39 persen. "Kenaikan terus terjadi," sebut dia.

Menurut dia keberadaan e-commerce atau toko online yang mengikuti trend belanja secara daring atau online menyebabkan adanya peningkatan jumlah kargo ini setiap tahun. "Rata-rata muatan atau kargo itu kebanyakan dari barang-barang pesanan online," katanya.

Untuk pesawat kargo aktivitasnya rata-rata seminggu 4 kali dengan pesawat carter khusus selain diangkut dengan pesawat reguler atau komersil. Rata-rata sebulan ada 12 kali aktivitas pesawat khusus kargo. (*)