La Tulipe Pro Adakan Beauty Workshop & Make Up Competition di Kristal Hotel Kupang

Peserta dan model Beauty Workshop dan Make Up Competition yang diadakan La Tulipe di Hotel Kristal Kupang pada 25 Januari 2022.

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Beauty Workshop dan Make Up Competition yang diadakan La Tulipe Pro di Kristal Hotel Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, (25/1/2022).

Kepada POS-KUPANG.COM, Beauty Consultant La Tulipe, Siti Munawaroh mengatakan tujuan dari workshop ini untuk mengupgrade ilmu make up dengan tema A Touch Beauty in White. "Untuk upgrade ilmu, temanya A Touch Beauty in White". Ungkapnya.

Dia melanjutkan acara ini diikuti oleh 39 peserta dan model dari 6 kota yang ada di NTT yakni Malaka, Kupang, Bajawa, So'e, Ruteng dan Kefa.

"Pesertanya ada dari Malaka, Kupang, Bajawa, So Malaka,Kupang,Bajawa,So'e,Ruteng dan Kefa".

Baca juga: Rebranding Kristal Hotel Kupang: Kristal Hotel Sudah Terbenam Di Benak Warga

La Tulipe menghadirkan Bintang tamu Indonesia Professional MUA, Yohanes Soeharso dengan Harga Tiket Masuk Rp 750.000.

Fasilitas yang didapatkan dalam acara ini adalah Sertifikat, makan siang 2 orang (Peserta dan model dan paket produk senilai Rp 300.000

Adapun apresiasi untuk 3 make up terbaik akan mendapatkan sertifikat, paket produk dan Piala. (*)