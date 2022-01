KABAR DUKA Dunia Hiburan,Prilly Latuconsina Ungkap Bintang Film Cilik, Danur 3,Matt White Meninggal

POS KUPANG.COM -- Kabar duka kembali menelimuti dunia hiburan Indonesia.

Aktor cilik Bintang Film Danur 3 Matt White dikabarkan meninggalkan. Rekan sesama artis Prilly Latuconsina yang membagikan kabar dua ini

Dia Matthew adalah pemeran Hendrick dalam film horor Danur 3 yang juga dibintangi Prilly Latuconsina.

Kabar duka tersebut disampaikan oleh Prilly Latuconsina melalui sosial media Instagram miliknya.

"Dear Matthew, nak baik, anak pinter, anak manis. Sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg," ujar Prilly Latuconsina dikutip Tribunnews.com, Senin (24/1/2022).

"Pasti kamu udah bahagia di surga! i miss you so much! Cepet banget kamu perginya," lanjut Prilly.

Prilly meminta para followersnya untuk memberikan doa kepada Matthew yang meninggal di usia 11 tahun.

"We Love you Matt! minta Al-fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanyaa," ucap Prilly.

Sekedar informasi, dalam film Danur 3, Matthew memerankan karakter Hendrick yang merupakan teman hantu dari karakter Rissa yang diperankan oleh Prilly.

Matt White aktor cilik yang baru saja meninggal dunia ((istimewa))

Profil Aktor Cilik Matt White, Melambung Berkat Perannya di Film Danur

