Bonek Bajul Ijo Persebaya Surabaya Lega, Begini Respon Agen Taisei Marukawa Soal Ketertarikan Tim

POS-KUPANG.COM - Agen Taisei Marukawa beri klarifikasi soal sang pemain yang jadi incaran tim lain di BRI Liga 1 2021, bisa bikin Bonek Persebaya lega.

Persebaya Surabaya sedang dalam kondisi was-was dengan Taisei Marukawa yang jadi incaran tim lain.

Permainan apiknya di musim perdana membuat Taisei digadang-gadang jadi pemain yang akan diperebutkan pada bursa transfer musim depan.

Tim besar yang secara terang-terangan meminati jasa Taisei tentu saja ialah Persis Solo.

Terkait ketertarikan tim lain pada Marukawa, pelatih Aji Santoso dan CEO Persebaya juga sudah buka suara.

Kini giliar agen dari sang pemain.

Taisei Marukawa dan Agen Aggy Eka Ressy (Instagram: Aggyekaressy)

Seperti diketahui, Taisei Marukawa diboyong oleh agensi Ressy Enterprise.

Aggy Eka Ressy sebagai agen Taisei Marukawa pun memberikan klafirikasi melalui instagram resminya @aggyekaressy

"It’s too early to talk about next season. Let’s chill and enjoy the current moment while it last." Tulisnya

(Terlalu dini untuk membicarakan musim depan. Santai saja dan nikmati momen saat ini selagi masih ada)