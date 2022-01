Sosok Audya Si Cantik yang Pacaran dengan Pemain Persebaya MH Tolib, Dia Lucu Kak

POS-KUPANG.COM - Penampilan model asal Surabaya, Audya Anantha, kerap kali memenangkan hati juri di ajang pencarian model Indonesias Next Top Model Cyle 2 yang ditayangkan di Net Tv.

Dalam setiap tantangan, gadis berlesung pipit yang juga khas dengan logat medok jawa ini berusaha tampil maksimal untuk menjadi model profesional.

Hal ini juga dilakukan Audya dalam tantangan model music video pada pekan ini 22 Januari 2022. Ia harus melakukan adegan dan memerankan seseorang yang sedang full of love, jatuh cinta dengan musik yang indah dari seorang musisi Kaleb J.

Disinggung tentang penampilannya dalam membawakan peran, Audya tampak tersipu. Juri pun tampak penasaran dengan imajinasi Audya saat tampil happy dan memunculkan ekspresi kagum yang natural saat pengambilan video.

"Iya ada, atlet," jawab Audya dilansir dari tayangan Indonesias Next Top Model Cycle 2 di Net TV, Jumat (22/1/2022).

Audya Anantha diketahui kini sedang menjalin hubungan dengan seorang pemain sepak bola. Nama kekasihnya sempat disebut oleh juri INTM Cycle 2. Kekasihnya bernama Muhammad Hambali Tolib merupakan pemain sepak bola yang kini bermain di klub Persebaya Surabaya.

"Karena dia kek lucu kan kak," sahutnya tersipu.

Hambali Tolib saat berlaga bersama Persebaya Surabaya. Selama kompetisi dihentikan karena pandemi, Hambali Tolib sibuk belajar memasak bubur manado (surya.co.id/ndaru wijayanto)

Audya juga sempat menceritakan dukungan dari sang kekasih saat harus meninggalkan Kota Surabaya mengikuti ajang pencarian model.

Dengan tegas, Audya mengatakan sang kekasih mendukungnya. Meski demikian, rasa berat hati diakui lantaran tidak bisa berkomunikasi. Diketahui bahwa para model diwajibkan tinggal di rumah karantina selama sekitar tiga bulan.

"Awalnya berat kayak tidak ada kabar, ya aku bilang gak apa-apa ga ada kabar kan aku di sini fokus buat karirku dan kamu juga ada liga," cerita Audya.

Mendengar jawaban tersebut, Luna Maya sebagai juri INTM Cycle 2 turut memberikan dukungan kepada Audya untuk terus semangat dan menjadi kebanggaan sang kekasih.

Audya Anantha merupakan peserta Indonesias Next Top Model yang dinyatakan lolos untuk masuk enam besar. Keseriusannya mengikuti ajang pencarian model ini telah dibuktikan dengan penampilan maksimal sehingga dewan juri memutuskan Audya menjadi pemenang model of the week INTM Cycle 2 pada babak 14 besar lalu. (*)

