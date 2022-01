Karier Syahrini Hampir Runtuh Sebelum Dinikahi Reino Barack, Ada Sosok yang Paling Berjasa, Siapa?

POS-KUPANG.COM - Perjalanan Syahrini sebagai seorang penyanyi ternama di tanah air tak dipungkiri berhasil mencuri perhatian masyarakat bukan hanya dari suara melainkan kepribadian yang dimilikinya.

Sejak meluncurkan duetnya bersama Anang Hermansyah, seketika wanita yang kerap disapa Incess ini langsung melejit hingga sukses membuat Syahrini menjadi salah satu penyanyi yang kerap tampil di layar televisi.

Gaya hidup serba glamour dan pembawaannya yang sering menimbulkan gelak tawa menjadi salah satu karakteristik Syahrini yang menarik.

Sempat terdengar untuk mengundang Syahrini setidaknya dibutuhkan biaya ratusan juta rupiah mengingat kualitas Incess yang selalu totalitas di setiap penampilannya.

Dilansir BanjarmasinPost.co.id, berprofesi sebagai seorang penyanyi dengan bayaran fantastis, Syahrini ungkap insiden saat pita suaranya nyaris alami kerusakan jauh sebelum dinikahi oleh Reino Barack.

Siapa sangka dibalik membanjirnya tawaran manggung baik online maupun offline, Incess sempat mengalmi insiden yang membuat pita suaranya hampir rusak.

Dibalik peristiwa yang hampir saja meruntuhkan karirnya tersebut, Incess mengungkap sosok paling berjasa dan setia mendampinginya hingga kembali pulih.

Hal ini diungkap Syahrini lewat akun instagram miliknya @princessyahrini Kamis (20/1/2022) usai bisa kembali bertemu dengan sosok wanita yang mendampinginya berobat di Los Angeles, Amerika Serikat.

"I love this girl so much @gabriellalovisa_

Ngga di LA nggak di Sin Cia Poh selalu jagain Incess mulai dari urusan jemput di airport waktu masih single sampe ngurusin urusan appointment dokter suara waktu di LA,