Capaian Vaksinasi Covid-19 di Nagekeo Capai 70,73 Persen

POS-KUPANG.COM, MBAY - Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nagekeo dibantu TNI-Polri dari Polres Ngada dan Kodim 1625/Ngada serta tim dokter dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar melakukan vaksinasi covid-19.

Sudah sepekan terakhir, mereka turun ke lapangan, bekerja sama untuk memberikan vaksin dosis pertama dan kedua kepada masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalan capaian vaksinasi di daerah tersebut. Atas upaya tersebut akhirnya capaian vaksinasi di Kabupaten Nagekeo mencapai 70, 73 persen.

"Alhasil, dari angka 59 persen sebelumnya, saat ini, data KPCPN mencapai 67,87 persen dan data manual 70,73 persen," ungkap juru bicara Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nagekeo, Silvester Teda, Selasa 18 Januari 2021.

Dijelaskannya, peningkatan pencapaian target vaksinasi ini adalah berkat kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak terutama satgas desa/kelurahan termasuk RT yang terus mendata warganya by name by address yang belum menerima vaksinasi.

Selain itu juga, jelas Silvester, gencarnya informasi terkait wajib vaksinasi, dan sanksi Administrasi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi tanpa alasan yang cukup sesuai penegasan dalam Perpres No.14 Tahun 2021 dan tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 51 Tahun 2022.

"Karena kerjasama semua pihak, akhirnya capaian vaksinasi covid di Kabupaten Nagekeo mencapai 70,73 persen," ujarnya. (*)

