Update Tsunami Jepang, Belasan Kapal Terbalik, 27 Penerbangan Dibatalkan, Warga Menyelamatkan Diri

ANTARA/HO-REUTERS

GUNUNG TONGA MELETUS - Gumpalan putih membumbung di atas Tonga saat gunung berapi bawah laut Hunga Tonga-Hunga Ha'apai meletus, dalam gambar diam ini diperoleh dari GIF animasi milik Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) dan NOAA, 15 Januari 2022.