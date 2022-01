Tiga Wakil Rektor Unwira Kupang Dilantik, Begini Suasananya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Rektor Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Dr. Philipus Tule, SVD melantik tiga Wakil Rektor, Sabtu, 15 Januari 2022.

Ketiga wakil Rektor tersebut adalah Dr. Samuel Igo Leton, M Pd sebagai Wakil Rektor I, Dr. Yolinda Yanti Sonbay, S.E., M.Sc., Drs. Rodriques Servatius, M.Si.

Pater Rektor dalam sambutannya mengatakan, kualitas penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi modern sangat ditentukan oleh beberapa aspek utama yakni proses belajar mengajar dan suasana akademik yang baik, aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang efektif, ketersediaan personalia, anggaran dan sarana prasarana yang memadai, pembinaan dan pengembangan karakter mahasiwa yang memuaskan.

Ketiga wakil Rektor yang dilantik, dinilai pantas dan layak mengemban tanggung jawab besar untuk membantu Rektor dalam menangani berbagai hal penting.

"Saya percaya bahwa dengan kompetensi pengalaman dan komitmen yang dimiliki, serta dukungan dari kita semua, mereka akan mampu menjalankan tugas berat ini dengan gembira dan setia sesuai spiritualitas Santo Arnoldus Janssen pelindung kita dan motto lembaga kita, we serve with heart that they may have life in abundance," kata Pater Philipus.

Pada kesempatan tersebut Pater Rektor juga mengucapkan terimakasih kepada para Wakil Rektor periode 2017-2021, Yoseph Laynurak, Yanti Sonbay serta Servas Rodriques atas jerih payah, kesetiaan, komitmen, sumbangan gagasan, dan juga kritik - kritik yang konstruktif selama empat tahun enam bulan sehingga bisa mengantar Unwira dari peringkat 615 ditahun 2017 menjadi peringkat 230 pada tahun 2020 secara nasional dan versi Webometrics, bahkan pernah menyalib Undana dan menjadi perguruan tinggi terbaik di NTT meski pada tahun 2021 kembali direbut oleh Undana.

Dia menambahkan, Unwira patut berbangga karena tetap mempertahankan akreditasi institusi berperingkat Baik Sekali sebagai satu pencapaian lembaga ini dalam lima tahun terakhir.

"Saya juga mengucapkan terimakasih secara khusus kepada para isteri dan seluruh keluarga atas dukungan dan keaediaan mereka merelakan banyak waktu dari suami dan ayah mereka terpakai untuk tugas struktural universitas ini," ujarnya.

Kepada para pejabat yang baru Pater Rektor juga mengucapkan terimakasih atas kesediaan mengemban tugas ini.

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus (Yapenkar), Pater Yulius Yasinto, SVD dalam sambutannya menitipkan pesan pada Wakil Rektor 3 yang baru dilantik untuk mengajak mahasiswa agar selain menjalankan berbagai kegiatan, juga menjaga sarana dan prasarana yang disediakan.

"Karena ini dari uang mereka, dari jerih payah orang tua mereka supaya kita jaga bersama," kata Pater Yul.

"Waktu beberapa tahun lalu di periode saat saya menjadi Rektor masih digunakan istilah Pembantu Rektor kemudian berbagai diskusi berujung pada ketetapan untuk mengubah nomenklatur itu dari kata Pembantu menjadi Wakil. Itu berarti ada tanggung jawab yang lebih besar yang diberikan kepada ketiga saudara ini dan juga kami harapkan ada inisiatif- inisiatif yang bisa membantu pimpinan atau pater Rektor untuk melakukan perkembangan di bidangnya. Jadi saya berharap banyak dari teman - teman ini," Lanjutnya.

Di akhir acara, Rektor Unika Widya Mandira Pater Dr. Philipus Tule, SVD memberi cenderamata kepada Wakil Rektor I periode 2017-2021, Dr. Ir. Yoseph M. Laynurak.(cr4)

