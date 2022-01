Politisi Muda Partai Golkar NTT Yesenia Liyanto: Milenial Jangan Takut Berpolitik (Bagian-2/Selesai)

POS-KUPANG.COM - Setelah bergabung dengan Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT), Yesenia Liyanto melihat ternyata banyak anak muda sudah bergabung dan berbaur dengan para senior di partai berlambang Pohon Beringin itu.

Seperti apa peran tokoh senior Partai Golkar terhadap anak muda? Bagaimana hubungan senior dan yunior?

Manajer Produksi Pos Kupang Ferry Jahang mewawancarai Yesenia Liyanto dalam acara Jurnal Politik dengan tema Politik Di Mata Politisi Muda, di Studio Podcast Pos Kupang, Rabu 12 Januari 2022.

Berikut petikan wawancaranya:

Seperti apa dinamika di dalam Partai Golkar?

Saya sangat bersyukur karena dinamika di dalam partai Golkar itu cair. Senior-senior juga sangat mengapresiasi dan memberikan panggung untuk anak-anak muda.

Jadi setiap kali kegiatan sudah dari hari ulang tahun Partai Golkar kemarin, kegiatan-kegiatannya itu dipercayakan kepada anak muda. Jadi senior itu juga memberikan masukan, membimbing tapi kita juga diberikan kesempatan. Jadi selalu ada two ways of communication bukan one way aja.

Berarti di dalamnya itu sangat cair ya ketika komunikasi antara yang muda dan tua ya?

Betul. Sama saja. Sebenarnya jembatan itu bisa kita berdirikan kalau dari senior mau dari yang muda juga mau makanya terjadilah jembatan yang sudah kita bangun ini.

Selama empat bulan di sana, sudah membuat beberapa kegiatan?