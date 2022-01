Belum Setahun Bangun Rumah Tangga , Kalina Ocktaranny Nagku Sudah Cerai dari Vicky Prasetyo

POS KUPANG.COM -- Kebahagiaan rumah tangga Kalina Oacktranny dan Vicky Prasetyo ternyata hanya berlangsung tak sampai setahun

Bahkan, banyak yang menduga keharmonisan mereka sembulan bukan pada hanya setingan semata . Keduanya menikah pada Maret 2021 lalu

Kini hubungan mereka sudah berakhir

Selebgram Kalina Ocktaranny membuat pengakuan mengenai rumah tangganya dengan pembawa acara Vicky Prasetyo.

Melalui kanal YouTube Melaney Ricardo, Kalina mengaku sudah bercerai dari Vicky Prasetyo. "Gue sudah cerai," tegas Kalina seperti dikutip Kompas.com, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Akhirnya Terjawab, Kalina Ocktarany Blak-blakan Telah Cerai dari Vicky Prasetyo : Aku yang Salah

Sementara, Kalina mengungkapkan, sekitar akhir Desember 2021, ia sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Vicky.

Pada saat itu, tanpa menyebutkan namanya, Kalina mengatakan di antara mereka sudah ada yang mengucap kata cerai.

"Sejak 22 Desember atau 23 Desember, gue sudah keluar dari rumah beliau. Bukan karena gue minggat, tapi karena memang sudah seharusnya gue pisah," ukar Kalina.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Ibunda Azka Corbuzier itu menyatakan, dia sudah mencoba berbagai hal untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo

Baca juga: Rumah Tangga dengan Kalina Ocktaranny Terancam Hancur, Vicky Prasetyo Akui Pernah 24 Kali Nikah

"Gue bukan tidak mau bersabar, tapi I am looking for happiness right now. Dan gue tahu, kebahagiaan itu bukan dari orang lain, from my self," kata Kalina.