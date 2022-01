PM Ismail Sabri Disindir, Media Malaysia Gunakan Video Jokowi Beri Jalan untuk Ambulans

POS-KUPANG.COM - Media online Malaysia menggunakan video konvoi Presiden Indonesia Joko Widodo yang memberi jalan bagi ambulans, untuk menyindir Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob.

Diwartakan WapCar pada Jumat (7/1/2022), polisi lalu lintas yang mengawal rombongan PM Malaysia sempat menyetop ambulans di persimpangan demi alasan keamanan.

Sebaliknya, tulis WapCar, rombongan Jokowi justru memberi jalan bagi ambulans agar melewatinya terlebih dahulu.

"Ini bukan kali pertama video konvoi presiden memberi jalan untuk keadaan darurat menjadi viral," Wapcar melaporkan dalam artikel berjudul Video: Indonesia President Jokowi’s convoy gives way to ambulance, watch and learn VIPs.

Baca juga: Peradi Rayakan HUT Ke-17, Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi, Tapi Ada Catatan di Bidang Hukum

"Dari pemahaman kami, video-video seperti ini sengaja dibuat untuk dijadikan contoh baik bagi masyarakat Indonesia maupun negara-negara tetangga yang kurang berkembang seperti Papua Nugini."

"Sebaliknya, para pejabat Malaysia juga akan diuntungkan dengan melihat contoh yang diberikan Presiden Jokowi untuk negaranya."

Dalam video yang diunggah YouTube media Malaysia The Star pada 27 Desember 2021, polisi pengawal rombongan PM Ismail Sabri menyetop ambulans saat dalam perjalanan dari Taman Sri Nanding, Hulu Langat, ke Masjid Al Mustaqqim, Batu 16, Hulu Langat, Minggu (26/12/2021).

PM Malaysia dan rombongannya kala itu sedang meninjau pembersihan dan membantu para korban banjir.

Adapun peristiwa ambulans disetop itu terjadi sekitar pukul 11.30.

Kepolisian Selangor berdalih, ambulans dan mobil 4WD milik Persatuan Bulan Sabit Merah yang disetop adalah demi keamanan saat rombongan PM Malaysia melaju.

Dalam pernyataan kepada media, Kepolisian Selangor menyatakan, semua anggotanya selalu mengutamakan kendaraan penyelamat seperti yang membawa orang sakit, dan petugas di persimpangan sudah membuat penilaian awal sebelum memberhentikan sebentar ambulans dan mobil 4WD tersebut.

Dikatakan juga, oleh karena posisi ambulans dan 4WD akan masuk jalan utama dari persimpangan, konvoi PM Malaysia yang sudah berada di jalan utama harus didahulukan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sindir PM Ismail Sabri, Media Malaysia Pakai Video Jokowi Beri Jalan untuk Ambulans