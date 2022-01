Jelang Duel Bhayangkara FC vs Arema FC Malam Ini, Paul Munster: The Guardian Siap Tampil Maksimal

POS-KUPANG.COM – Jelang duel bigmatch Bhayangkara FC vs Arema FC dilanjutan kompetisi Liga 1 2021/2022 malam nanti, pelatih The Guardians, Paul Munster memberikan instruksi khusus.

Kendati sempat mengeluhkan lokasi lapangan latihan yang kurang standar, namun Paul Munster berkesimpulan pemainnya harus tetap all out di laga Bhayangkara FC vs Arema FC di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Minggu, 9 Januari 2022.

Laga antara Bhayangkara FC vs Arema FC akan digelar pukul 21.30 Wita atau 20.30 WIB.

“Untuk persiapan cukup lumayan juga mengingat fasilitas latihan yang kurang memadai tapi kami akan coba sebaik mungkin pada pertandingan besok,” kata Paul Munster dalam sesi konferensi pers jelang laga kontra Arema FC, Sabtu (8/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut, pelatih asal Irlandia Utara itu belum memastikan pemain asing anyar Bhayangkara FC, Melvin Platje bisa diturunkan atau tidak.

Laga Hidup Mati Persija Jakarta vs Bhayangkara Solo FC Live Indosiar, Munster Tahu Risiko Pahit Ini (Dok Bhayangkara Solo FC)

Penentuan starting eleven dan pemain yang masuk dalam skuat untuk laga Minggu ini akan ditentukan kemudian.

“Lihat saja nanti untuk pemain yang diturunkan karena masih ada satu sesi latihan lagi dan sampai sekarang belum diputuskan siapa yang akan dimainkan Minggu,” jelas Paul Munster.

Pertandingan Bhayangkara FC vs Arema FC bakal berlangsung menarik lantaran kedua klub kini menempati peringkat kedua dan ketiga.

Pada pertemuan pertama 12 September lalu, Bhayangkara FC ditahan imbang Arema FC dengan skor 1-1.

Saat itu gol dari Bhayangkara FC diciptakan oleh Ezechiel Ndouassel pada menit ke-65 dan gol dari Arema FC dicatatkan oleh Dendi Santoso di menit ke-72.

Dalam pertandingan tersebut juga diwarnai kartu merah yang diberikan kepada gelandang bertahan Bhayangkara FC, Teuku Muhammad *)

