Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Sengketa Laut China Selatan – Analisis

Oleh: Nabil Akram di Kamal Tariq*

POS-KUPANG.COM - United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) juga dikenal sebagai hukum perjanjian laut yang merupakan forum hukum internasional yang menyoroti batas-batas laut teritorial serta mengawasi batas-batas laut di mana negara-negara dapat menikmati hak-hak cadangan alam.

Selanjutnya UNCLOS merumuskan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak navigasi internasional dan membahas hak-hak perlindungan maritim antar bangsa.

Konvensi ini berakhir pada tahun 1982 dan mulai berlaku setelah dua belas tahun mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994.

Konvensi ini diakui oleh semua negara seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Indonesia.

UNCLOS memberikan kerangka hukum yang berpengaruh dan komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan batas-batas laut internasional dan hak navigasinya.

Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui konvensi untuk pembangunan berkelanjutan, memperkuat perdamaian, hak navigasi, kerjasama keamanan, kemajuan ekonomi, keterlibatan sosial dan hubungan damai di antara semua bangsa di dunia.

Dengan demikian, UNCLOS diakui sebagai instrumen penting bagi kerangka hukum dan perlindungan lingkungan maritim (Hancox, 1995).

Menurut pasal 186, hukum itu menyoroti sengketa maritim dan masalah kebijakan di mana suatu negara dapat menikmati hak teritorial hukum mereka.