Cinemaxx Dibuka, Transmart Kupang Kembali Ramai 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Cinemaxx Transmart Kupang telah dibuka, Jumat, 7 Januari 2022.

Tampak pengunjung mulai berdatangan ke pusat perbelanjaan di tengah Kota Kupang ini.

Parkiran yang biasanya sepi kini menjadi lebih ramai.

Di hari hari sebelumnya, kendaraan yang terparkir dapat dihitung dengan jari namun hari ini, Sabtu, 8 Januari 2022, kendaraan tampak memenuhi parkiran.

Pintu masuk dari parkiran juga akhirnya dibuka setelah ditutup sekian lama. Di pintu masuk, petugas berjaga untuk mengecek suhu para pengunjung yang datang.

Sebelum itu, pengunjung diminta membuka aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan para pengunjung sudah mengikuti vaksinasi sebanyak dua kali.

Di Cinemaxx tampak pengunjung tidak begitu ramai mengantri pada pukul 19.00 WITA. Beberapa duduk santai di lobi, beberapa lagi mengantri untuk pesanan mereka.

Salah satu film yang diputarkan adalah Spiderman : No Way Home. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini sangat ditunggu oleh penikmat film Marvel karena merupakan sekuel dari film sebelumnya, Spiderman : Far From Home (2019).

Para pecinta sekuel spiderman tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini.

Selain itu, juga ada film Makmum 2 yang dibintangi oleh Titi Kamal, Samuel Rizal, Marcella Zalianty dan sederet artis tanah air lainnya.(*)

