Prof Aleksius Ingatkan Gereja Jangan Terbius Oleh Hingar Bingar Wisata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, RUTENG--Profesor Aleksius Jemadu, Ph.D mengingatkan gereja untuk tidak terbius oleh hingar bingar wisata yang sedang digalakkan di Labuan Bajo dan Flores, tetapi terus hadir memberikan arah dan pencerahan terhadap pengembangan pariwisata sebagai satu produk pembangunan peradaban kemanusiaan hari hari ini.

"Gereja mendukung pariwisata dengan terms of referencenya sendiri dan menolak tunduk atau berkompromi dengan terms of reference masyarakat komersial apalagi yang bertentangan dengan doktrin gereja,"kata Prof Aleksius saat memaparkan materinya tentang Gereja dan Negara Dalam Pengembangan Pariwisata Holistik dalam Sidang Pastoral Post Natal Keuskupan Ruteng di Rumah Ret-Ret Maria Bunda Karmel Wae Lengkas, 6 Januari 2022.

Dosen aktif di Universitas Pelita Harapan itu juga memperkenalkan pemikiran seorang pemikir dan jurnalis Inggris Gilbert Keit Chesterton (1878-1936) terait peran Gereja dalam pengembangan pariwisata.

Kata dia, kehadiran gereja dalam pengembangan pariwisata berada di antara dua elemen lain yang bermain kuat, yaitu pemerintah dan pelaku usaha.

Kedua elemen ini bergerak dengan cara berpikir dan berkepentigan yang berbeda-beda. Namun, baik pemerintah maupun pelaku usaha memiliki cara pandang sekular.

"Dalam pandangan sekuler, pariwisata adalah salah satu pilar utama masyarakat komersial, 'profit-making enterprise' yang bermuara pada konsentrasi pemilikan," kata Aleksius.

Aleksius juga memberikan sejumlah pokok pikiran. Menurutnya, pertama, bagi gereja, pariwisata sebagai kegiatan ekonomi dan budaya mempertajam kontestasi antara 'pleasure-seeking

society' dan 'truth-seeking society'.

Kedua, dalam pandangan sekuler, pariwisata adalah salah satu 'pilar utama' masyarakat komersial 'profit-making enterprise' yang bermuara pada konsentrasi pemilikan. Gereja menghendaki semakin banyak orang memiliki 'property' (hak milik) karena 'property' berkorelasi dengan human dignity.

Ketiga, dalam pandangan gereja, alam (nature) sebagai obyek wisata mestinya membangkitkan 'sense of wonder', the praise of creation,', 'the praise of life' and 'the praise of Being' (tiga inti pemikiran Thomistic philosophy).

Keempat, gereja berurusan dengan 'the well-being of human souls' lebih dari sekadar 'human pleasure' dan 'material wellbeing'. Ada potensi benturan nilai antara tiga entitas negara, pasar dan gereja.

Kelima, gereja memerlukan partisipasi awam, berbagai elemen civil society lainnya sebagai pemangku kepentingan dalam semangat dialogis tanpa mengkompromikan nilai-nilai dasar yang diturunkan dari doktrin gereja yang utama.

Aleksius juga memberikan pemandangan terhadap pariwisata dalam perspektif negara yakni berorientasi pertumbuhan ekonomi (growth oriented), berharap ada tetesan/luberan ke bawah (trickle-down effect), skala ekonomi besar (pelaku ekonomi nasional dan multi-nasional), dan menciptakan commercial value obyek wisata (profit-making activities). (*)

