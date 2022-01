Juara Bareng Persis Solo, Irfan Jauhari Tak Balik Bali United ?Apa Gabung Persija Jakarta ?

TribunSolo.com / Official Persis Solo

POS KUPANG.COM - - Irfan Jauhari baru saja diperkenalkan Persija Jakarta sebagai amunisi anyar mereka untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 musim 2021.

Jauhari diperkenalkan melalui video berdurasi 56 detik yang diunggah melalui akun instagram Persija Jakarta.

Unggahan itu dilengkapi dengan caption :

Goes to Bali with Irfan Jauhari

Selamat datang di keluarga Persija, @irfanjauhari7

Status Jauhari masih belum diketahui apakah pinjaman atau permanen bersama Persija Jakarta

Sebelum ke Persija Jakarta, Jauhari sempat menjalani peminjaman di Persis Solo dari Bali United.

Ia sudah tampil sebanyak 11 kali dengan torehan 1 gol dan 1 assist hingga membantu klub milik Kaesang Pangarep itu merengkuh juara Liga 2 musim 2021.

Umpan Jauhari membantu Persis Solo mengalahkan Persiba Balikpapan dan melaju ke babak 8 besar pada 22 Desember 2021.

Ia berhasil mengirim umpan yang langsung disambar Ferdinand Sinaga untuk membuka keunggulan Persis Solo pada menit ke - 68.

Di akhir pertandingan, Persis Solo berhasil membungkan Persiba Balikpapan dua gol tanpa balas.

Sementara 1 gol yang berhasil dicetak Jauhari musim ini terjadi dalam laga Persis Solo melawan Rans Cilegon FC pada 15 Desember 2021.

Jauhari saat itu mendapat kiriman umpan lambung dari Miftahul Hamdi.

Umpan itu berhasil disepaknya untuk mengoyak gawang Kartika Ajie. Sayang, Persis Solo takluk atas Rans Cilegon FC dengan skor 4 - 3. (*)

Berita Liga 2 Lainnya :

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Pasca Juara Bareng Persis Solo, Irfan Jauhari Tak Balik ke Bali United, Gabung Persija Jakarta