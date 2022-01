Pebulutangkis Greysia/Apriyani dan Leani Ratri Oktila Menangkan Penghargaan BWF Player of The Year

POS KUPANG.COM - Pasangan ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan pebulutangkis Leani Ratri Oktila berhasil memenangkan perhargaan dari Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Jumat (3/12/2021).

BWF telah mengumumkan nama-nama pemain yang sukses meraih penghargaan dalam nominasi Player of the Year Awards 2020/2021.

Ada delapan kategori penghargaan BWF tahun ini, yakni Male Player of the Year, Female Player of the Year, Pair of the Year (new award).

Tahun ini, BWF menambah dua kategori penghargaan baru, yakni Pair of the Year dan Para Badminton Pair of the Year.

Baca juga: PBSI Absen,Ahsan/Hendra Tetap Tampil, Ini Daftar Wakil Indonesia di India Open Hadiah Rp 5,7 Miliar

Dalam pengumuman yang dilakukan BWF pada Jumat (3/12/2021) pukul 15.00 WIB, Greysia Polii/Apriyani Rahayu terpilih sebagai Pair of The Year.

Sementara, Leani Ratri Oktila terpilih sebagai Female Para Badminton Player of The Year.

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii/Apriyani Rahayu pun mengucapkan rasa terima kasih kepada BWF dan seluruh masyarakat Indonesia atas penghargaan ini.

"Terima kasih kepada BWF atas penghargaan ini. Kami berharap untuk terus melakukan yang terbaik dan dapat melakukan banyak hal positif untuk masyarakat Indonesia dan semua orang yang mencintai bulutangkis," ucap Greysia Polii, dikutip dari Badminton Indonesia.

Sementara itu, Leani Ratri Oktila juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya hingga berhasil meraih penghargaan ini.

“Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada keluarga saya, kepada NPC Indonesia, kepada partner saya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung say.,” ucap Leani saat menerima penghargaan.