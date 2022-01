Jokowi Tegaskan Lagi,  Indonesia Akan Hentikan Ekspor Bauksit, Nikel, Tembaga dan Timah

Jokowi Tegaskan Lagi, Indonesia Akan Hentikan Ekspor Bauksit, Nikel, Tembaga, Timah

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menghentikan ekspor nikel, bauksit, tembaga dan timah ke luar negeri bukan isapan jempol.

Dia juga malah tidak gentar menghadapi tantangan sejumlah negara Eropa yang mengadukan keputusan itu kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Keseriusan Presiden RI Joko Widodo terbukti dengan penegasan akan meneruskan penghentian ekspor bahan mentah tambang.

Hal itu ia sampaikan saat membuka perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 di Jakarta pada Senin 3 Januari 2022.

"Saya kira keberanian kita menghentikan itu hasilnya kelihatan. Oleh sebab itu, kita akan lanjutkan dengan hentikan bauksit, hentikan tembaga, hentikan timah dan sebagainya. Hilirisasi menjadi kunci dari kenaikan ekspor kita," kata Jokowi menyebutkan nilai ekspor bahan mentah tambang hingga akhir tahun 2021 mencapai 20,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Jokowi mengatakan, neraca perdagangan Januari-November 2021 mengalami surplus 34,4 miliar dollar AS.

Menurut Jokowi, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dalam 19 bulan terakhir.

"Belum pernah kita mengalami seperti ini. Ekspor kita juga naik year on year 49,7 persen, impor juga naik bahan baku, bahan penolong 52,6 persen," kata Jokowi.

"Kenapa ekspor kita naiknya setinggi itu? Salah satunya karena kita hentikan raw material ekspor, bahan mentah dari minerba kita yaitu nikel. Biasanya hanya 1 miliar sampai 2 miliar dollar AS, kemarin akhir tahun hampir mencapai 21 miliar dollar AS atau 20,8 miliar dollar AS," lanjut Jokowi.