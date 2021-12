Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do foto bersama dengan tim official theme song Nagekeo The Heart of Flores.

Perkuat Branding Nagekeo The Heart of Flores, Pemda Nagekeo Siapkan Official Theme Song

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | MBAY-Setelah me-launching tagline The Heart of Flores untuk branding daerahnya, kini Pemerintah Kabupaten Nagekeo persiapkan official theme song (lagu tema resmi), untuk memperkuat branding tersebut.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Ngada, Eddy Due Woi kepada media ini, Kamis 30 Desember 2021 menjelaskan, Pemkab Nagekeo melalui Dinas Pariwisata bekerjasama secara profesional dengan tim kreatif untuk merancang konsep dan membuat lagu yang diberi judul sama dengan tagline kabupaten nagekeo “The Heart of Flores”.

"Dengan mengedepankan 'musik' dan 'nyanyi' sebagai akar budaya masyarakat Nagekeo, yang digunakan secara baik untuk kepentingan Pemasaran Pariwisata, artinya kita telah berupaya melindungi kekayaan bangsa ini. Hal ini sejalan dengan slogan pariwisata Indonesia, Sustainable Tourism atau Pariwisata Berkelanjutan. Pariwisata sebagai sektor kolaborasi, wajib menjaga kelestarian kearifan lokal daerah yang justru sebenarnya adalah daya kekuatan utama pariwisata daerah itu sendiri," ujarnya.

Tim tersebut terdiri dari Desy Natalia (yang lebih dikenal sebagai Presenter RRI) sebagai konseptor, Luis Thomas Ire sebagai Pencipta dan Arrenger, dan Melky Sega sebagai IT Support.

Kepada media ini, Luis Ire menyampaikan bahwa lagu tersebut menceritakan tentang Nagekeo sebagai 'surga' yang terletak di jantung Pulau Flores dan berisi pesan To'o Jogho Waga Sama, dimana liriknya dibuat dalam 3 bahasa yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Inggris, dengan musik aransemen bergenre Neo Tradisi.

Pada tempat berbeda, Desy Natalia menyampaikan bahwa saat diminta untuk mengkonsepkan lagu tema untuk Kabupaten Nagekeo, dirinya merekomendasikan Ivan Nestorman untuk menyanyikan lagu ini dan Luis Thomas Ire untuk menciptakan dan mengaransemen lagu ini kepada Bupati Nagekeo dr. Johanes Don Bosko Do.

Alasan dirinya merekomendasikan Ivan Nestorman dan Luis Thomas Ire karena secara musikalitas, dua nama ini sudah tidak diragukan lagi.

"Om Ivan dan Luis ini sudah sangat populer di NTT, sering sekali terlibat sebagai men behind the huge project yang dibuat di NTT, salah satunya Flores The Singing Island - program dari Kemeparekraf RI dan lain-lain," jelasnya.

Desy menambahkan, Ivan Nestorman dan Luis Thomas Ire merupakan local heroes di bidang musik NTT yang punya banyak jasa memajukan musik NTT di kancah nasional bahkan internasional, sehingga dengan melibatkan 2 musisi ini diharapkan lagu ini bisa benar-benar menjadi magnet untuk penikmat musik dan bisa ikut mempopulerkan branding “Nagekeo The Heart of Flores” di tingkat nasional bahkan internasional.

Untuk diketahui, Lagu ini juga nanti akan melibatkan paduan suara dari nagekeo yaitu DVD Choirs untuk memperindah harmonisasi lagu.

Dalam rencana lagu ini akan di launching pada awal januari 2022 nanti. (mm)



