KKB Papua Makin Ganas, Ini Sejarah Awal KKB Lakukakan Aksi Teror Hingga Telan Korban Jiwa

POS-KUPANG.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih ada hingga saat ini.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) jadi ancaman nyata bagi masyarakat di Papua.

KKB Papua memang tak segan-segan melakukan teror hingga terjadinya korban jiwa.

Tidak hanya korban jiwa yang berjatuhan, namun kerugian material lainnya juga terjadi dari aksi teros yang dilakukan KKB Papua.

Lalu, bagaimana sejarah KKB Papua mulai eksis di Bumi Cendrawasih? termasuk sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang dipicu atas sikap pemerintah Indonesia sejak tahun 1963.

Menurut peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), gerakan prokemerdekaan Papua merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif.

Perlawanan OPM secara bersenjata dilakukan pertama kali di Manokrawi pada 26 Juli 1965, dikutip dari BBC Indonesia, dilansir dari Tribun-Papua.com berjudul Mengenal Apa Itu OPM dan KKB, hingga Bagaimana Sejarah dan Alasannya Terbentuk di Papua.

Sedangkan dari laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement yang diterbitkan 24 Agustus 2015 menyebut organisasi ini 'terdiri dari faksi yang saling bersaing'.

Faksi ini terdiri dari tiga elemen: kelompok bersenjata, masing-masing memiliki kontrol teritori yang berbeda: Timika, dataran tinggi dan pantai utara; kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes; dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri -seperti di Pasifik, Eropa dan AS- yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan.