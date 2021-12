Daebak, V BTS Jadi Idol K-Pop Pria Paling Tampan versi TC Candler, 3 Member BTS Juga Masuk List

POS-KUPANG.COM - Sebagian anggota BTS masuk dalam daftar top 10 idol K-Pop pria tertampan versi TC Candler.

Menariknya, V BTS berhasil menduduki posisi pertama dalam daftar 10 idol K-Pop pria tertampan versi TC Candler.

Tak hanya V, 3 anggota BTS lainnya bahkan juga masuk dalam daftar 10 idol K-Pop pria tertampan versi TC Candler.

TC Candler merupakan platform pemeringkat publik figur di seluruh dunia berdasarkan kecantikan dan ketampanan wajah mereka.

Baru-baru ini, TC Candler telah memperbarui daftar 'The 100 Most Handsome Faces of 2021'.

Dari 100 publik figur, terdapat beberapa nama idol K-Pop pria yang masuk dalam daftar 'The 100 Most Handsome Faces of 2021'.

Menariknya, 4 dari 10 nama idol K-Pop tersebut ditempati oleh anggota BTS.

Melansir dari Allkpop, berikut adalah daftar 10 idol K-Pop pria yang masuk dalam daftar pria tertampan versi TC Candler tahun ini.

Pada posisi pertama ditempati oleh V BTS.

Secara global, idol bernama asli Kim Taehyung itu menduduki posisi ketiga dalam daftar 'The 100 Most Handsome Faces of 2021'.