Usai Jalani Test PCR, Suga BTS Positif Covid-19

POS-KUPANG.COM - Member BTS Suga dikabarkan sedang menjalani perawatan di rumah sesuai peraturan yang berlaku.

"Suga saat ini mengikuti perintah perawatan di rumah sesuai pedoman otoritas kesehatan," tulis agensi.

Selain itu, karena Suga menerima hasil tes setelah sampai di Korea dan memulai karantina, agensi menegaskan tidak ada orang lain yang terkontak termasuk anggota BTS.

"Suga menerima tes PCR lain segera setelah ia tiba di Korea sebelum memulai karantina," tulis agensi.

"Karena kasus SUGA dikonfirmasi positif setelah dia memulai karantina, tidak ada kontak antara dia dan anggota BTS lainnya," imbuh agensi.

Baca juga: Gegara Ramen, Jimin BTS Bikin Ekonomi Korea Selatan Naik, Kok Bisa?

Kabar tersebut mengejutkan penggemar yang kemudian beramai-ramai membuat unggahan di Twitter untuk mendoakan kesembuhan rapper bernama asli Min Yoon Gi itu.

"Please get well soon Yoongi.. kami sangat mencintaimu," tulis @bts_wwd. "Yoongi kena tapi tanpa gejala," tulis @minminiminie.

"Get well soon Yoongi, kami sangat sangat mencintaimu dan mendoakanmu cepat sembuh.

Gunakan waktu ini untuk istirahat dan makan dengan baik," tulis @MYGBODY.

Dilansir dari Kompas.com, baru saja tiba di Korea Selatan, Suga BTS dikabarkan positif Covid-19 usai menjalani tes PCR.