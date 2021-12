Petenis Ganda Campuran NTT Belum Bisa Memberi Kado Terbaik diHUT ke 63 NTT, Begina Kata Marsel Mauk

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM - Petenis Ganda Campuran Junior NTT, Marsel Mau dan Ni Putu Pradnya belum bisa mempersembahkan kado terbaik bagi Flobamora di HUT ke 63 NTT. Kedua petenis ini harus menyerah di babak penyisihan dan berada di urutan ketiga.

Demikian hasil Kejuraan Nasional Tenis Walikota Palembang Cup tahun 2021 di Kota Palembang yang diikuti dua petenis ganda campran junior NTT, 12-18 Desember 2021 pekan lalu.

"Kami berdua mendapat banyak pelajaran dengan mengikuti Kejurnas Walikota Palembang Cup 2021. Pengalaman adalah guru yang berharga, terima kasih kepada pak Ketua Umum Pengprov Pelti NTT, pak Dokter Ary, juga Ketua Harian pak Jonevile yang sudah mendukung, dan pak Sekum Pelti NTT, om Rudy Basuki yang setia mendampingi kami selama mengikuti Kejurnas Junior di Kota Palembang. Kami berharap, di even kejurnas lainnya, kami berdua lebih bisa berbicara dengan tampilan yang lebih all out untuk menjadi yang terbaik," kata Marsel dan Putu. *)

Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, kalah menang di olahraga hal biasa, namun menjaga sportivitas adalah hal utama. Itulah secuail kata bijak dari Ketua Harian Pengprov Pelti NTT, Juvenile Jodjana melalui Sekretaris Umum Pengprov Pelti NTT, Rudy Basuki saat berkomunikasi via whatsaap, ketika Rudy mendamping petenis ganda junior NTT mengikuti ajang Kejurnas Piala Walikota Palembang tahun 2021.

Rudy mengatakan hal ini berkaitan dua kekalahan beruntun yang dialami petenis ganda gampuran junior NTT, Marsel Mauk dan Ni Putu Pradnya dalam perheletan Kejurnas Walikota Palembang Cup tahun 2021, di Kota Palembang.

"Ya, petenis ganda campuran junior NTT kalah 3-0 saat berhadapan petenis ganda campuran junior Jambi dan juga kalah dengan skor yang sama saat bertemu petenis Banyuasin," jelas.

Namun yang utama dari hadirnya petenis NTT di ajang Kejurnas Piala Walikota Palembang tahun 2021 selain berpatisipasi dan menjaga program tahunan Pelti NTT, namun yang utama terus mengasah kemampuan dan mental petenis ganda campuran NTT untuk bermental fighter dan all out di lapangan.

"Kalah menang dalam olahraga hal yang wajar dan bukan hal yang utama. Yang utama adalah mengasah mental mereka dan mengasah tehnik mereka dengan melihat kekurangan saat mereka tampil bertanding di lapangan," jelasnya.

Kekalahan, lanjut Rudy tidak akan membuat semangat dan mental bertanding petenis NTT menurun, namun tetap akan diasah dan dipoles oleh pelatih untuk nantinya ke depan bisa tampil lebih baik di ajang bertaraf nasional lainnya. (fen)

