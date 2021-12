Pernah Jalin Kasih, Begini Jawaban Meriam Bellina Saat Ditanya Keinginan Balikan dengan Hotman Paris

POS KUPANG.COM -- Pengacara Kondang , Hotman Paris diketahui pernah menjalin hubungan khusus dengan artis lawas Meriam Bellina

Meski hubungan mereka sudah berakhir , namun keduanya masih saja menjadi bahan pergunjingan

Diketahui , hotman Paris dan Meriam Bellina diduga pernah menjalin hubungan asmara di masa lalu.

Namun, sang pengacara saat itu sudah memiliki istri bernama Agustianne Marbun.

Hubungan keduanya berjalan selama 6 bulan.

Bahkan, keduanya dikabarkan menikah di Las Vegas pada Desember 2008.

Sang pengacara pernah ungkap pesan terakhirnya untuk sang artis dalam acara Hotman Paris Show Pada Kamis (20/06).

Fairuz A Rafiq sempat bertanya soal balikan dengan Meriam Bellina

Melansir grid.ID, "Kalau seandainya Nyonya M (Meriam Bellina), tetangga aku itu, ngajak balikan mau enggak?" tanya Fairuz gamblang.

"Intinya dia bilang, kalau kita kembali apakah cukup hanya saya. Am I enough for you," kata Hotman Paris yang menirukan kata-kata Meriam Bellina.

