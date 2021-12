Daebak, Ekonomi Korea Selatan Lewat Ekspor Makanan Korea Naik Gara-gara Jimin

POS-KUPANG.COM - Media terus menyoroti dampak ekonomi Jimin BTS.

Sepertinya kekuatan Jimin semakin tidak mengenal batas.

Sebagai seorang seniman, ia telah menjadi tokoh berpengaruh dalam tari dan musik dan diakui sebagai salah satu yang terbaik di industri musik.

Tetapi ternyata dampaknya itu telah menyebar di luar bidang profesinya dan juga ekonomi, dikutip dari Allkpop.

Baca juga: Bersahabat, V BTS Unggah Foto Bareng Choi Soo Shik, Penggemar Heboh

Popularitas globalnya yang luar biasa telah datang dengan kekuatan merek yang tak terbayangkan.

Di mana apapun yang disentuhnya menjadi komoditas terlaris dengan efek langsung.

Outlet media Korea dan Jepang telah melaporkan tentang pengaruh Jimin ini, dan laporan tersebut terus bermunculan seiring dengan perkembangan pengaruhnya setiap hari.

Pada 16 Desember, video dari salah satu siaran Vlive Jimin sebelumnya di mana ia berbicara tentang kecintaannya pada ramen digunakan sebagai video pengantar di variety show tvN 'You Quiz on the Block.'

Baca juga: Berkat Ini V BTS Diajak Terlibat dalam Proyek Drama Musikal

Episode khusus ini akan menampilkan seorang tamu yang kebetulan menjadi pengembang salah satu rasa ramen populer.

Jimin sekali lagi ditampilkan sebagai sosok yang berpengaruh dalam popularitas ramen.