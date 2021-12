Jungkook Bikin ARMY Heboh Gegara Lakukan Hal ini, Lihat Aksi Golden Maknae

Jungkook ketika bersama BTS menghadiri Billboard Music Awards 2019 yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, AS, pada 1 Mei 2019.

(Emma McIntyre/Getty Images for dcp/AFP)

POS-KUPANG.COM - Baru-baru ini, Jungkook BTS membagikan program yang sedang ditontonnya melalui fitur Instagram Story.

Program yang sedang disaksikan Jungkook BTS tak lain adalah variety show The Hungry and The Hairy yang juga diperankan oleh aktor Rain dan Noh Hong Chul.

Dalam unggahannya, Jungkook BTS terlihat memotret televisinya dan meminta Rain dan Noh Hong Chul untuk membuatkannya abalone seperti yang sedang mereka konsumsi.

"Tolong buatkan abalone rebus sake untukku juga," tulis Jungkook, dikutip dari Instagram Story-nya via Allkpop.com, Minggu (19/12/2021).

tangkap layar Instagram @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz/Instagram Story Jungkook BTS saat sedang menyaksikan variety show The Hungry and The Hairy yang diperankan oleh Rain.

Tak lama kemudian, Rain melalui Instagram Story-nya membalas permintaan Jungkook.

Namun, jawaban Rain justru di luar dugaan.

Suami dari aktris Kim Tae Hee itu memberi respon lucu dengan berjanji akan memberikan 'The Hairy' kepada idola K-pop itu.

Ya, The Hairy merujuk pada partner presenter-nya Noh Hong Chul, sedangkan julukan The Hungry merujuk pada dirinya.

"Aku akan memberimu setidaknya The Hairy, Hairy hyung. Ayo kita ambil beberapa abalones bersama!" tulis Rain.

Interaksi antara Rain dan Jungkook sukses menarik perhatian ARMY.