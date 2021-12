Ini Fungsi Warga Peduli AIDS dalam Pencegahan HIV AIDS

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG -- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi NTT terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian dan pencegahan HIV/ AIDS di NTT. Salah satu yang selalu dilakukan dengan pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA).

Hal ini disampaikan Sekretaris KPA Provinsi NTT, dr. Husein Pancratius, Jumat 17 Desember 2021.

Husein menyampaikan hal ini ketika menerima konsultasi dari KPA Kabupaten Malaka, Marius.

Menurut Husein, upaya penanggulangan HIV AIDS membutuhkan manajemen organisasi dan pengorganisasian yang mantap. KPA NTT juga mendorong penanggulangan HIV AIDS oleh WPA . Selain ada WPA dan juga Kelompok Dukungan Sebaya (KDS).

Baca juga: Piala AFF 2020, Menghitung Peluang Skuad Garuda Rebut Tiket Semi Final, Mampu Kalahkan Malaysia ?

"Di NTT, WPA sudah ada di hampir seluruh kabupaten dan Kota Kupang. WPA ini ikut berkontribusi dalam pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di tingkat desa dan kelurahan," kata Husein.

Didampingi Pengelola Program, Ady Lamury, Husein menjelaskan, jikalau ada orang WPA di suatu wilayah atau daerah, maka akan banyak orang akan datang melakukan pemeriksaan.

"Konsep kita itu, minimal di satu desa/kelurahan bisa empat WPA. Ini konsepnya, tapi bisa juga satu WPA untuk dua sampai tiga desa, namun berbiaya," kata Husein.

Dia mencontohkan, ada WPA di Sikka yang dibuat oleh warga tapi ada biaya, begitu juga di Manggarai, ada WPA yang juga dibiayai oleh masyarakat setempat.

"Jadi WPA itu bukan untuk mencari keuntungan. Dana untuk KPA perlu diperhatikan agar jangan terkonfirmasi dengan politik. KPA bukan juga lembaga politik," katanya.

WPA lanjut Husein bisa dalam lima bentuk dan bisa dekat dengan layanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas dengan tujuan agar ada akses yang dekat.

"Ini namanya layanan komprehensif dan berkesinambungan. Jika hasil tes dilakukan di Puskesmas itu positif, maka untuk konfirmasi dilanjutkan ke Rumah Sakit," ujarnya.

Dikatakan, sesuai Permenkes No 13 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS, maka tujuan pengendalian HIV AIDS 3 Zero 2030, yakni Zero News HIV Infection, Zero AIDS Related Death dan Zero Discrimination.

Sedangkan sesuai surat edaran 1564 tahun 2018 tentang penatalaksanaan ODHA untuk eliminasi 2030.

"Ada istilah STOP, yaitu Suluh/Skrining, Temukan, Obati dan Pertahankan. Tentu ini membutuhkan sinergisitas semua sektor," katanya.

Dikatakan, target RPJMD 2019-2023 persentasi kasus HIV yang terobati, yakni 2019 sebanyak 48 persen, 2020 : 50 persen, 2021 : 52 persen, 2022 :54 persen dan 2023 : 56 persen.

Menurut Husein, di NTT terdapat sebaran fasilitas kesehatan Perawatan Dukungan dan pengobatan (PDP) . *)

Berita NTT Lainnya :