Guilty Crown Sumba Timur Sabet Juara Pertamina FT Waingapu Mobile Legends Bang-Bang 2021

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- Guilty Crown Sumba Timur tampil memukau dan keluar sebagai juara Pertamina FT Waingapu Mobile Legends Bang Bang ( MLBB) Season 1 tahun 2021.

Guilty Crown Sumba Timur mengalahkan Son Of Ocean yang merupakan juara ESI Sumba Timur MLBB season 1 dalam pertandingan offline yang berlangsung di Kantor FT Pertamina Waingapu Jumat, 10 Desember 2021 malam.

Dalam pertandingan yang berlangsung dengan sistem pertandingan Best Of 5 (BO5) itu, Guilty Crown Sumba Timur mengandaskan Son of Ocean dengan skor kemenangan 3-1.

Sementara itu tim Humba Esport merebut peringkat ketiga atau posisi bronze dengan kemenangan walk out (WO) setelah lawan mereka, Player Kill yang tidak hadir dan bertanding.

FT Manager Pertamina Waingapu, Dedi S.W menyebut turnamen tersebut dilaksanakan dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Pertamina yang ke-64. Menurutnya, Esport merupakan hal olahraga yang saat ini digandrungi karena itu Pertamina baik dari pusat hingga ke daerah mengadakan MLBB Pertamina Cup Season 1.

"Kegiatan ini merupakan kegiatan Esport Pertama yang diadakan oleh Pertamina Waingapu tahun 2021" ujar Dedi.

Dedi juga menyampaikan dukungan Pertamina untuk kemajuan Esport di Sumba Timur dengan menggelar event-event Esport dengan hadiah yang lebih besar pada waktu mendatang.

"Dalam bertanding mari kita tunjukkan sportifitas dan kompetitif yang menghasilkan prestasi, " pungkasnya.

Sementara Ketua Umum ESI Sumba Timur, Florianus Paulus Ngera menyebut turnamen milik pertamina tersebut merupakan turnamen MLBB dengan hadiah terbesar di Sumba.