Persija Vs Bhayangkara Berakhir 0-0, Tak Dapat Umpan, Simic Gagal Bobol Gawang The Guardian

POS KUPANG. COM - Laga antara Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC berakhir dengan skor 0-0. Laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yoyakarta, Sabtu (11/12/2021) ini, sedianya berlangsung ketat dan sengit sejak kick off.

Namun demikian, intensitas menyerang yang tinggi tak diimbangi besarnya peluang yang berhasil diciptakan kedua klub.

Itu dikarenakan Persija dan Bhayangkara, sama-sama terus berhasil serangan satu sama lain.

Di sisi lain, laga ini menyisakan fakta bahwa penyerang kedua klub, Marco Simic dan Ezechiel N'douassel tidak pernah mendapatkan umpan matang untuk mencetak gol.

Jalannya Pertandingan

Babak kedua Persija Vs Bhayangkara kembali berlangsung ketat sejak kick off. Tempo permainan cepat yang menampilkan serangan-serangan terus dilakukan kedua klub.

Namun, hingga memasuki menit ke-55, belum ada peluang baik yang tercipta.

Wonderkid Persija, Alfriyanto Nico masuk menggantikan Briaf Fatari di menit ke-56. Briaf terlihat mengalami cedera dan tidak bisa meneruskan pertandingan.

Di sisi lain, sepanjang babak pertama hingga menit ke-58, penyerang Bhayangkara, Adam Alis terlihat masih kesulitan menembus lini kanan Persija yang dijaga Ilham Rio

Fahmi.