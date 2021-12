Daebak, Member BTS Borong 4 Daesang di MAMA 2021, Jungkook Beri Pesan Menyentuh

POS-KUPANG.COM - Boy group BTS memborong semua empat penghargaan tertinggi, penghargaan Daesang di ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021, Sabtu (11/12/2021).

Empat penghargaan itu adalah kategori Song of the Year lagu "Butter", Album of the Year dengan album BE, Worldwide Icon of the Year, dan Artist of the Year.

BTS juga memenangkan penghargaan Best Group (Male), Best Dance Performance (Male Group), Best Music Video, TikTok Favorite Moment, dan Top 10 Worldwide Fans’ Choice.

Sehingga total BTS memenangkan sembilan penghargaan.

Namun, BTS tidak menghadiri MAMA 2021 karena bentrok dengan jadwal promosi mereka di Amerika Serikat dan karantina setelah mereka kembali ke Korea Selatan.

Sehingga mereka menyampaikan rasa terima kasih lewat video yang telah direkam.

"Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan cinta ARMY tahun ini, kami merasa terhormat dengan penghargaan berharga di MAMA 2021. Terima kasih banyak," kata Jin anggota BTS tertua.

Leader BTS, RM mengucap terima kasih kepada ARMY karena telah berempati dengan musik yang tulus dan menikmatinya bersama mereka.

"Untuk semua yang mengalami masa-masa sulit tahun ini, kami mencoba hal baru dalam bermusik dan bekerja keras untuk berbagi kekuatan dan kenyamanan dengan mereka," ujar RM.

Jimin menuturkan, lagu "Butter" dan "Permission to Dance" menerima banyak cinta tahun ini.