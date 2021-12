Pasar Inklusi Desa Duawutun Bongkar Sekat Pembatas Kelompok Rentan di Masyarakat Lembata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA- Wilhelmina Tokan yang sudah berusia 75 tahun adalah seorang penjual sapu lidi dari desa Pada, Kecamatan Nubatukan. Selama ini dia tak punya gerobak dorong untuk menjajakan dagangannya itu.

Markus Ponggo, seorang pengusaha ayam potong yang berdomisili di Kelurahan Selandoro, Kota Lewoleba. Selama ini pria penyandang difabel itu berupaya mendapatkan satu lapak jualan di Pasar Lamahora untuk menjual ayam potong.

Wilhelmina dan Markus kemudian masuk dalam kelompok dampingan Humanity and Inclusion (HI) dan CIS Timor dalam program ekonomi inklusi dan berkelanjutan. Berkat advokasi dan pendampingan yang dilakukan HI dan CIS Timor, Wilhelmina sekarang sudah punya gerobak dorong. Sedangkan, Markus sudah menggelar lapak jualan ayam potong di Pasar Lamahora.

Implementing Program CIS Timor Ignasius S Laumakiling, menyebutkan, banyak orang berpikir para kelompok rentan seperti Wilhelmina dan Markus membutuhkan pertolongan ekstra yang merepotkan.

Padahal tidak banyak yang mereka butuhkan untuk bisa hidup seperti orang lain. Wilhelmina hanya butuh gerobak dorong untuk usaha sapu lidinya. Sedangkan, Markus hanya butuh lapak jualan di pasar untuk usaha ayam potong.

Ignasius mengambil contoh kisah Wilhelmina dan Markus saat menjelaskan perihal cara pandang inklusi berhadapan dengan kelompok rentan, di peresmian Pasar Inklusi Desa Duawutun, Kecamatan Nagawutung, Kamis, 9 Desember 2021.

Konsep inklusi menurutnya tergolong hal yang baru tapi dalam kehidupan sehari praktik inklusi itu ada dalam masyarakat seperti budaya tolong-menolong, gotong-royong (gemohing), dan sikap menghargai perbedaan. Masalahnya, praktik inklusi itu tidak nampak diterapkan ketika berhadapan dengan warga yang termasuk kelompok rentan.

"Difabel masih dianggap tidak bisa berbuat lebih dan karenanya mereka tidak punya akses yang setara. Mereka dianggap orang sakit dan perlu diobati. Difabel, orang bisu atau tuli dibiarkan diam hanya karena tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya.

"Saat saya berada di komunitas mereka, saya merasa jadi difabel karena saya tidak paham apa yang mereka bicarakan. Demikian juga sebaliknya," tambahnya.