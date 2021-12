Outfit Turtle Neck Untuk Hangout Nyaman Dipakai saat Cuaca Dingin

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Busana turtle neck sebenarnya sudah ada bahkan sejak abad ke 15. Dikutip dari CNN Indonesia, busana ini kerap kali digunakan para pelaut kala itu karena pekerjaan mereka yang membuat mereka selalu diterpa angin laut sehingga membutuhkan pakaian yang bisa melindungi tubuh mereka dari angin laut yang dingin.

Jenis busana ini masih menunjukkan eksistensinya dalam dunia fashion bahkan menjadi menarik apalagi turtle neck sangat melekat dengan sosok Steve Jobs hingga Audrey Hepburn bahkan kini menjadi busana yang melekat dengan selebriti Korea dan beberapa politisi yang memadukannya dengan outer atau blazer sehingga tampak lebih simple namun tetap modis.

Bukan hanya dipadukan dengan busana formal atau semi formal, turtle neck juga menjadi pilihan untuk hangout terutama saat cuaca dingin, seperti yang dilakukan oleh Leony Maria. Turtle neck menjadi busana yang serba bisa digunakan untuk ke mana saja tergantung bagaimana dipadukan.

"Saya memilih untuk memakai ini karena kebetulan lagi ke daerah yang dingin," kata Leony, Kamis, 09/12/2021.

"Karena tenggorokan saya selalu terganggu jika cuaca terlalu dingin jadi saya pakai turtle neck saja karena lebih simple jika dibandingkan dengan pakai kaos biasa baru dipadukan lagi dengan syal," jelasnya.

Aktivitas yang padat membuat Leony harus bisa memilih outfit yang simple sehingga tidak membuang banyak waktu untuk memilih - milih dan memadupadankan pakaian.

"Memang lebih simple begini. Kalau pakai syal saya agak ribet ya sementara leher dan kerongkongan harus kita lindungi dari cuaca dingin," kata Leony.

"Tinggal dipadukan dengan celana jins dan slingbag sama sepatu kets dan we're ready to go," tambahnya.

Turtle neck cocok digunakan oleh siapa saja baik laki - laki, perempuan, anak - anak, orang muda, orang dewasa hingga orang tua dan akan tetap memberikan kesan yang sama.(*)