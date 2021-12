Menanti Kedatangan Kristus

POS-KUPANG.COM - If You fail to prepare, you prapera to fail, kemampuan mempersiapkan diri adalah menentukan tujuan yang mau dicapai. Memperkirakan kesulitan, memperikan segala hal yang akan terjadi dan memperlengkapi diri dengan hal-hal yang dibutuhkan adalah bagian dari persiapan diri dalam melakukan sesuatu.

Mempersiapkan diri artinya memperhitungkan jadwal untuk menolong kita menghadapi segala sesuatu dengan baik.

Sehingga akan nampak sekali orang yang dengan baik mempersiapkan diri dengan orang yang tidak mempersiapkan dirinya di dalam melakukan sesuatu. Demikian cuplikan khotbah berdasarkan teks kitab Markus 1:1-8 dari Pdt. Juditha Follabessy, M.Si, Ketua Majelis Jemaat GMIT Kefas Kampung Baru, Klasis Kota Kupang dalam khotbahnya pada Kebaktian Minggu Adven I, 5 Desember 2021.

Menurut Pdt. Juditha Follabessy bacaan Alkitab hari ini berbicara tentang pokok persiapan. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juruselamat.

Minggu-minggu kita juga sebagai umat Tuhan sedang berada dalam masa penantian meyambut dan merayakan kedatangan Kristus ke dunia beberapa ribu tahun yang lalu.

Masa adven adalah masa dimana mengajak kita menatap masa depan. Orang yang menanti Kristus adalah orang yang mengarahkan hatinya kepada orang yang dinantikan itu.

Kita tidak hanya menatap ke depan kepada kedatangan Kristus, tetapi juga kita menengok kebelakang, melihat kepada Kristus yang sudah datang dan yang telah memberikan keselamatan dalam hidup kita.

Banyak kali kita merayakan masa adven sebagai rutinitas tanpa ada makna. Karena Firman Tuhan ini menolong kita memaknai hidup kita.

Injil Markus menyebutkan Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan. Mengajak kita sebagai Tuhan untuk merapikan hidup kita. Bagaimana mungkin kita berteriak mari persiapkan jalan bagi Tuhan, tapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita.

“Kalau itu yang terjadi kita seperti Calo penumpang yang beeteriak Soe! Soe, tapi ketika semua penumpang sudah naik dan Bus jalan ke Soe ia tetap tingggal di Terminal dan tidak ikut berangkat”, kata Pdt. Juditha Follabessy memberikan contohnya.