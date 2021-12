Krisdayanti Curi Perhatian Saat Pamer Foto Bersama Dua Anak Perempuannya, Seperti Tiga Bersaudara

POS KUPANG.COM -- Hubungan Krisdayanti dengan Aurel Hermansyah semakin dekat setelah hadilnya Atta Halilintar sebagai menantu keluarga itu

Kebesamnaan Krisdayanti dan Aurel Hermansya terus terjalin dan semakin kuat

Di tengah keharmonisan itu muncul lagi isu mengenai hubungan Krisdayanti dengan sang sauami Raul Lemos yang sering cek cok

Meski demikian, mantan istri Anang Hermansyah itu tak peduli dengan omonan orang

Ia tetap fokus dengan keluarga dan anak-anaknya

Kali ini, Krisdayanti nenggungaf foto bersaama dua anaknya , Aurel Hermansyah dan Amora .

Dua anak perempuan sang civa itu berasal dari dua pria berbeda yaitu Aurel Hermansyah dari sang ayah Anang Hermansyah dan Amora daro suaminya kini, Raul Lemos

sepintas foto mereka tak ada yang luar biasa , namun bila disimak maka ketiga tak ubahnya tiga bersaudara.

Apalagi Krisdayanti berstatus sebagai ibu, namun peraatan tubuh maksimal dan paripurna membuatnya awet hingga tak nampak wajah emak-emaknya.

Foto kebersamaan mereka pun mendapat doa dan pujian dari natizen

krisdayantilemos *** Hello dari saya dan anak anak

rezaartameviaofficial **** Helloooooo.... hv a great weekend and Q time with your lovely kids

maiaestiantyreal *** bahagia liatnya

yunishara36 ****

farahcarpetsofficial *** Semoga kesehatan , keberkahan umur, kebahagiaan dan kesuksesan selalu bersama mimi KD, anak anak dan keluarga