Ratusan Pelajar SMA Frater Don Bosco Lewoleba Terima Vaksin 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA--Sebanyak 278 pelajar SMA Frater Don Bosco, Lewoleba divaksinasi, Sabtu, 4 Desember 2021. Berlokasi di Aula Fraternitas, kegiatan vaksinasi terselenggara atas dukungan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) NTT.

Menurut pihak penyelanggara, Ricard, SMA Frater Don Bosco menjadi sekolah pertama lawatan BINDA NTT di kabupaten Lembata.

Dalam program bulan Desember, BINDA NTT menyelenggarakan vaksinasi kepada 2.000 pelajar di kabupaten Lembata.

Karena itu, tidak ada target per hari, per minggu, atau per bulannya.

Kata Ricard, capaian angka 2000 sebagai syarat dibukakan sekolah tatap muka pada tahun 2022. Jenis vaksin yang diberikan adalah Sinovac dan Astrazeneca.

Dari data yang diterima panitia, rata rata pelajar penerima vaksinasi berusia 15 hingga 18 tahun. Mereka terdiri atas siswa dan siswi kelas X, XI, dan XII.

Menurut Ibu Oni Bahi, selaku pemegang data siswa, penerima vaksin Sinovac dan Astrazeneca adalah para pelajar yang belum pernah divaksinasi.

Penerima vaksin Sinovac untuk rentang usia 15 tahun ke atas. Vaksin Astrazeneca untuk pelajar 18 tahun ke atas. Semenjak bulan lalu, pihak sekolah mendata pelajar penerima kedua vaksin ini.

“Kepala sekolah memberi tugas untuk mendata pelajar yang belum pernah divaksin. Sampai kemarin, jumlah pelajar yang belum divaksin sebanyak 278," ungkap Ibu Oni.

Kegiatan vaksinasi terlihat berjalan lancar. Sebelum divaksin, para pelajar dituntun untuk mengisi data pribadi. Data pribadi dicocokkan dengan formulir pendaftaran dari panitia.

Kelancaran vaksinasi dibantu oleh petugas dari Puskesmas Lewoleba. Vaksinasi kedua akan dilaksanakan 28 hari mendatang.

Menurut siswa kelas X, Jeri The Nalley, dirinya merasakan sedikit sakit di lengan kanan.

“Setelah divaksin, lengan kiri sedikit sakit. Sehari sebelumnya, saya sudah siap. Jadi, hari ini saya tidak takut," ungkap Jeri. (*)

