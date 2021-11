Kandas di Final, Begini Komentar Greysia/Apriyani Usai Takluk di Partai Puncak Indonesia Open 2021

POS KUPANG.COM -- Asa Pebulutangkis ganda putri andalan tuan rumah, Greysia Polii/Apriyani Rahayu untuk menjuarai turnamen bulutangkis SimInvest Indonesia Open 2021 kandas ditangan duet Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida

Juara Olimpiade Tokyo 2020 itu harus memendam kecewa usai takluk dalam dua gim 19-21 dan 19-21 dalam tempo 64 menit dalam laga yang digelar di Bali International Convention Centre & Westin Resort, Nusa Dua, Bali, pada Minggu 28 November 2021.

Meski hanya duduk sebagai runner up dan berhak atas hadiah uang 29.750 dolar AS. Sedangkan ganda Jepang itu membawa pulang 62.900 dolar AS, Greysia mengaku legowo.

"Saya sudah legowo menerima kekalahan ini. Kalau pun bisa menang di sini, itu adalah bonus buat saya," ungkap Greysia usai berlaga.

Menurutnya, segala upaya sudah dilakukan untuk mencari kelemahan dan keluar dari tekanan reli panjang melelahkan.

"Mereka jarang melakukan kesalahan sendiri dan bermain demikian konsisten," sambung Apriyani.

Namun demikian, baik Greysia maupun Apriyani mengakui ketangguhan duet Jepang yang pantang menyerah.

Wakil asal Negeri Sakura ini memang tengah berada di performa terbaik.

"Kami sudah cari kelemahan mereka, coba buka pertahanan dengan menyerang. Tapi pemain Jepang pantang menyerah, telaten dan tahan main reli panjang," ujar Apriyani.

Lebih jauh Greysia mengaku senang bisa melewati pekan pertandingam ini dengan baik.