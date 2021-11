HUT ke-29, Pos Kupang Diharap Jadi Obor Edukasi Masyarakat NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA-Harian Pagi Pos Kupang akan memasuki usia ke 29 tahun pada, Rabu 1 Desember 2020. Jelang hari ulang tahunnya, berbagai relasi pun mengucapkan selamat buat media cetak terbesar di NTT ini.

Ucapan selamat pun datang dari Bupati Flotim, Antonius Gege Hadjon. Politisi PDIP ini merupakan salah satu mantan wartawan Pos Kupang. Ia berharap semakin bertambah usia, Pos Kupang tetap objektif dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Selamat ulang tahun Pos Kupang, harus tetap menjadi terdepan di NTT. Semakin tua tentu lebih profesional. Untuk semua wartawan Pos Kupang, jaga selalu nama baik Pos Kupang, karena Pos Kupang milik kita bersama," ujarnya kepada wartawan, Selasa 30 November 2021.

Sementara Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli mengatakan Pos Kupang merupakan obor untuk menerangi masyarakat NTT dari kegelapan kebodohan dan kemiskinan.

"Selamat Hari Ulang Tahun Pos Kupang yang ke-29. Semoga semakin kuat dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Pos Kupang merupakan satu-satunya media cetak yang mampu bertahan dan menjangkau seluruh masyarakat NTT selama ini," katanya.

Menurut dia, Pos Kupang selama ini hadir sebagai obor edukasi bagi masyarakat NTT melalui sajian berita berbobot dan program edukasi lainnya.

Ia berharap Pos Kupang selalu jadi tiga agen yakni sebagai agent of trust untuk membangkitkan rasa percaya diri masyarakat NTT, sebagai agent of development untuk membangun Nusa Tenggara Timur dan menjadi agent of service yakni menjadi agen pelayan informasi yang baik bagi masyarakat NTT.

"Sehari tanpa membaca berita Pos Kupang belum lengkap rasanya hidup ini," tandasnya. (*)

