Sosok Ini Seangkatan AHY, Kini Pimpin Perusahaan Bervaluasi Rp110 Triliun, Ibu Tanya soal Pekerjaaan

POS-KUPANG.COM – Nama Rachmat Kaimuddin (42) masih sangat populer saat ini.

Rachmat Kaimuddin kini memimpin PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Dalam setahun terakhir dipimpin Rachmat Kaimuddin (42) sebagai Chief Executive Officer atau CEO.

Dia menggantikan Achmad Zaky sekaligus founder Bukalapak.

Rachmat Kaimuddin adalah orang baru di bisnis e-commerce.

Pria kelahiran Makassar, Ahad atau Minggu, 15 April 1979 itu, baru menggeluti bisnis e-commerce dalam 2 tahun terakhir, dimana sebelumnya dia memimpin holding company dan perbankan.

Alumnus Massachusetts Institute of Technology (Bsc) dan Stanford Graduate School of Business (MBA) bercerita tentang Bukalapak, perusahaan bervaluasi 7,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 110,2 triliun (pemberitaan Forbes, Agustus 2021), saat berkunjung di kantor Tribun-Timur.com, di Jl Cenderawasih nomor 430, Makassar, Sulsel, Senin (22/11/2021) siang lalu.

Dia bersama Head of Communication and Sustainability Bukalapak, Herry Cahyono.

Rachmat Kaimuddin berkisah, sebelum bergabung di raksasa unicorn e-commerce global asal Indonesia ini, ibunya Andi Harliah Patunru (66), bertanya soal pekerjaan barunya di perusahaan dangan 6,6 juta pelapak dan 8,7 juta Mitra Bukalapak itu.

Pelapak adalah individu atau kelompok orang yang menjual produknya di Bukalapak, sedangkan Mitra Bukalapak adalah penjual offline beberapa kategori produk yang ada di Bukalapak.