Bethesda Yakkum Cabang Belu Gelar Workshop Optimalisasi Layanan ARV Bagi ODHA

Bethesda Gelar Workshop Optimalisasi Layanan ARV Bagi ODHA

POS KUPANG. COM| ATAMBUA----Bethesda YAKKUM Cabang Belu menyelenggarakan workshop sistem layanan komprehensif berkelanjutan dan strategi meminimalkan lost to follow up ARV.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Jumat dan Sabtu (26-27) September 2021, bertempat di Hotel Nusantara 2 Atambua.

Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendorong komitmen bersama terutama pemerintah supaya memperluas layanan PDP bagi ODHA, mengingat kasus HIV-AIDS di Kabupaten Belu tinggi.

Data Dinas Kesehatan Provinsi NTT menunjukkan, jumlah kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu tahun 2023 sampai September 2021 sebanyak 777 kasus. Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Belu menempati urutan pertama

Baca juga: Cek Jadwal Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Sumba Timur Hari Ini

Area Manger UPKM/CD Bethesda Yakkum Belu, Yosafat Ician kepada wartawan, Sabtu 27 November 2021 mengatakan, kegiatan workshop ini menekan pada percepatan layanan ARV bagi ODHA.

Pasalnya, hidup sebagai ODHA bukan sebuah hal yang mudah untuk dijalani. Dalam hidupnya, ODHA tidak hanya berhadapan dengan virus HIV yang berada di tubuh mereka. Namun pada saat yang bersamaan ODHA juga menerima stigma dan diskriminasi dari orang disekitarnya.

Para ODHA harus mengkonsumsi obat ARV sepanjang tahun. Oleh karena itu, komitmen bersama untuk memperluas layanan PDP tidak hanya di RSUD tetapi juga di puskesmas.

Selain itu, perlu keterlibatan masyarakat melalui pembentukan WPA (Warga Peduli AIDS) di desa dan kelurahan serta KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) di level puskesmas atau kecamatan.

Baca juga: Anda Ingin Berlayar ? Begini Jadwal Pelayaran di NTT Hari Ini, Sabtu 27 November 2021

Menurut Yosafat, Bethesda mendukung sepenuhnya inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Belu

yang akan mempercepat layanan PDP di lima puskesmas, yakni Puskesmas Atapupu, Atambua Selatan, Weluli, Haekesak dan Wedomu serta Rumah Sakit Marianum Halilulik.

"Kami dari CD Bethesda YAKKUM berharap bisa mempercepat realisasinya. Hal ini penting bagi kami untuk menentukan intervensi program ke depan apabila ada perpanjangan kerja sama dengan Pemda Belu", kata Yosafat. (jen).



Berita Atambua Lainnya: