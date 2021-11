Aturan Komuni untuk Katolik Roma AS

Aturan Komuni Ditetapkan untuk Katolik Roma AS

POS-KUPANG.COM - Pernyataan tentang Ekaristi yang disetujui oleh Konferensi Waligereja Katolik Amerika Serikat minggu lalu mendesak para komunikan untuk “masuk lebih dalam dengan iman dan kasih” ke dalam Kehadiran Nyata Kristus.

Pernyataan ini memperingatkan bahwa menerima komuni suci sementara secara terbuka menolak “doktrin-doktrin yang ditetapkan Gereja, atau secara sadar dan keras menolak ajaran definitifnya tentang masalah-masalah moral” adalah “kemungkinan besar akan menyebabkan skandal bagi orang lain”.

Publikasinya mengikuti perdebatan di AS tentang apakah Presiden Biden, seorang Katolik Roma, harus menerima komuni, mengingat dukungan publiknya untuk hak aborsi; beberapa uskup telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkannya (Berita, 25 Juni).

Pernyataan, “The Mystery of the Eucharist in the Life of the Church” (Misteri Ekaristi dalam Kehidupan Gereja), sangat disetujui oleh pertemuan Konferensi pada hari Rabu minggu lalu.

Pertemuan ini mendesak umat Katolik Roma untuk mengingat pentingnya perjamuan kudus, mengutip dari Yohanes 6 ("Jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu").

Sebuah laporan AP mengutip Most Revd Andrew H. Cozzens, Uskup Auxiliary Saint Paul & Minneapolis, yang mengatakan bahwa statistik yang “meyakinkan para uskup bahwa ada krisis . . . adalah fakta bahwa 75 persen umat Katolik tidak pergi ke Misa pada hari Minggu. Jika orang percaya pada Ekaristi, bagaimana mungkin mereka melewatkan Misa pada hari Minggu?”

Dokumen tersebut berisi pengingat bahwa umat Katolik Roma dalam keadaan dosa berat harus mencari sakramen rekonsiliasi dan absolusi (pengakuan dosa) sebelum menerima komuni.

“Umat awam yang menjalankan beberapa bentuk otoritas publik memiliki tanggung jawab khusus untuk mewujudkan ajaran Gereja”, katanya; dan para uskup memiliki “tanggung jawab khusus” untuk menanggapi situasi “yang melibatkan tindakan publik yang bertentangan dengan persekutuan nyata antara gereja dan hukum moral”.

Tidak ada referensi khusus yang dibuat untuk politisi, tetapi Uskup Agung Kansas City, Mgr. Joseph Naumann, dikutip oleh situs berita Crux yang mengatakan minggu lalu bahwa “baik untuk mengulangi dalam dokumen ini apa yang telah kami katakan sebelumnya tentang tanggung jawab kami untuk berdialog dan bercakap-cakap dengan mereka yang beragama Katolik, tetapi bertindak dengan cara yang bertentangan dengan iman kita dalam ajaran moral dasar ini. Saya tidak yakin kita menganggapnya serius sebagai uskup, tanggung jawab kita untuk menjaga jiwa para politisi ini untuk benar-benar masuk ke dalam dialog.”

