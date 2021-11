Kenaikan Tarif Angkutan Kota di Kota Kupang Sudah Melalui Kajian,Simak Penjelasan Kadis Perhubungan

Kenaikan Tarif Angkutan Kota di Kota Kupang Sudah Melalui Kajian

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang resmi menaikan tarif angkutan kota (angkot) di Kota Kupang. Kenaikan tarif itu sudah melalui kajian dan analisis semua variabel secara matang.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan NTT, Bernadinus Mere, AP, M.Si, Rabu 24 November 2021.

Menurut Bernadinus, kenaikan tarif angkot itu ditetapkan dengan Peraturan Wali (Perwali) Kota Kupang dan sebelum ditetapkan, perubahan tarif tersebut telah melalui kajian dan analisis yang matang.

"Kenaikan tarif angkot ini kita juga kaji dengan harga BBM saat ini. Analisis itu menjadi dasar untuk kami keluarkan aturan kenaikan tarif," kata Bernadinus.

Dijelaskan, dengan adanya Perwali tentang tarif tersebut maka dimintai agar pengusaha angkot bisa menerapkannya. "Jangan sampai ada yang naikan lagi dan tidak menyesuaikan dengan tarif yang sudah ditetapkan pemerintah," katanya.

Dikatakan, Dinas Perhubungan Kota Kupang telah mengeluarkan pengumuman terkait kenaikan tarif angkot berdasarkan Perwali Kota Kupang Nomor 25 tahun 2021 tentang penetapan tarif penumpang angkutan umum dalam wilayah Kota Kupang.

Bernadinus merincikan, tarif angkutan bagi penumpang umum jauh dekat Rp 4.000 per orang, pelajar dan mahasiswa jauh dekat Rp 3.000 per orang.

Sedangkan tarif masuk ke Kampus Undana dan Unwira Penfui (Damri) sebesar Rp 3.000 per orang.

Menurut Bernadinus, ketentuan bagi pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jasa angkutan umum dan tidak mengenakan seragam wajib menunjukkan kartu atau identitas berupa kartu pelajar/mahasiswa.

"pemberlakuan tarif ini sudah diterapkan sejak 8 November 2021," ujarnya.

Data Angkutan Kota dalam provinsi

: 500-an

Angkot yang aktif beroperasi : 291 *)

