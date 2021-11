Bank NTT Dapat Penghargaan Kinerja Keuangan Sangat Bagus 2021

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Warta Ekonomi Best BPD Award 2021 memberikan penghargaan kepada Bank NTT. Bank NTT mendapatkan penghargaan atas predikat kinerja keuangan sangat bagus Indonesia tahun 2021. Predikat lainnya adalah sebagai bank yang meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan kategori jasa perbankan.

CEO Chief Editor Warta Ekonomi, Muhammad Ihsan, memberi penghargaan ini atas Bank NTT secara virtual yang dihadiri via daring juga oleh Kasubdiv Humas Treace Deana mewakili Direktur Utama, Alex Riwu Kaho. Penghargaan ini berlangsung pada secara virtual Rabu 24 November 2021.

Warta Ekonomi memberi penghargaan untuk BPD yang mendapat kategori sehat dan sangat sehat untuk terus menghadapi tantangan.

Sedangkan Bank NTT mendapatkan predikat Very Good Financial Performance of Indonesia Best BPD Awards 2021, juga Improving Community Engagement on the Utilisation of Banking Services Category BPD BUKU 2.

Muhammad Ihsan menyampaikan sejumlah catatan inovasi dan pencapaian Bank NTT antara lain pertumbuhan aset 15,56 persen dari Rp. 14,7 triliun pada Desember 2020 menjadi Rp. 17,1 triliun pada September 2021.

Untuk laba komperehensif berjalan tumbuh 48,5 persen dari Rp. 142,5 miliar pada quartal tiga 2020 menjadi Rp. 211,8 miliar pada quartal tiga 2021.

Selain itu Bank NTT juga telah melakukan banyak kerja sama seperti dengan Kabupaten Sumba Barat tentang pemanfaatan jasa Bank NTT, juga dengan Politeknik Pertanian Kupang yaitu Co-branding kartu ATM, dengan Wahana Visi Indonesia tentang layanan keuangan, juga dengan DPD REI (Real Estate Indonesia) NTT tentang KPR (Kredit Perumahan Rakyat).

"Tentunya yang lainnya belum tercatat masih ada," tukasnya.

Sementara Kasubdiv Humas, Treace Deana, pada kesempatan itu menyebut penghargaan yang diberikan ini adalah motivasi dan apresiasi besar kepada Bank NTTm