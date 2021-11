Kalimat Menyentuh Ini Ditulis Gisella Anastasia untuk Wijin Usai Video Goyangan 19 Detik Viral, Apa?

POS-KUPANG.COM- Gisella Anastasia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 31 tahun.

Ulang tahunnya kali ini dipenuhi kejutan.

Salah satunya dari sang kekasih yaitu Wijin.

Wijin yang rela tidur di rumah mantan istri Gading Marten itu benar-benar Gisel menangis bahagia dengan apa yang ia berikan.

Tak lupa juga sang putri semata wayang Gempi Nora Marten yang selalu menemani sang ibu.

Ternyata Gisel juga tak lupa mengucapkan kalimat menyentuh untuk Wijin.

Hal itu dituliskan dalam akun Instagram pribadinya.

Gisel menuliskan betapa bersyukurnya ia memiliki Wijin sebagai kekasih yang tetap berdiri di sampingnya meski badai masalah silih berganti datang menerjang.

Begini isi tulisan Gisel:

"I know it must be not easy untuk ada di posisi kamu berurusan dengan seorang yang mempunyai masa lalu seperti aku," tulis Gisel seperti dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (19/11/2021).