Diboncengi Azriel Hermansyah Pakai Vespa, Sang Diva Krisdayanti Sentil Ashanty & Aurel Hermansyah  

POS-KUPANG.COM - Sejak Aurel Hermansyah menikah dengan Atta Halilintar hubungan dua keluarga yaitu The Lemos dan The Hermansyah semakin mencair.

Hal ini terekam dalam beberapa momen kebersamaan mereka yang begitu adem.

Bahkan mereka pun merencanakan liburan bersama tiga keluarga yaitu The Halilintar, The Hermansyah dan The Lemos.

Begitu juga Azriel Hermansyah yang memamerkan kebersamaannya dengan sang mimi.

Azriel Hermansyah malah tak segan lagi bersama dengan Krisdayanti dan Raul Lemos.

Seperti baru-baru ini, kebersamaan Azriel Hermansyah dan Krisdayanti terekam dalam sebuah postingan.

Ini terekam melalui Instagramnya @krisdayantilemos pada Sabtu 20 November 2021.

Dalam postingan itu, Krisdayanti memperlihatkan potret bersama Azriel Hermansyah.

Terlihat Krisdayanti dibonceng naik motor vespa miliki Azriel Hermansyah.

Diketahui hobi anak Krisdayanti, yakni Azriel saat ini adalah berkendara menggunakan motor vespa barunya.

