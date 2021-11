Pertama Kali di Dunia, Honda Pamerkan SUV RS Concept di GIIAS 2021

POS-KUPANG.COM - HONDA untuk pertama kalinya di dunia memperkenalkan Honda SUV RS Concept pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. SUV RS Concept sekaligus menandai pertama kalinya Honda di Indonesia menampilkan varian RS pada sebuah model SUV.

President Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Takehiro Watanabe, mengatakan, saat ini segmen SUV sedang sangat bertumbuh di Indonesia.

Konsumen, katanya, juga menyukai karakter mobil yang lebih sporty untuk menyesuaikan dengan aktivitas dan kondisi jalan.

"Kami sangat bangga menjadikan Indonesia sebagai yang pertama di dunia untuk memperkenalkan Honda SUV RS Concept," ujar Watanabe.

Mobil konsep yang dikembangkan sebagai kolaborasi antara Honda R&D Asia Pacific Co Ltd dan tim Honda di Indonesa ini menampilkan desain eksterior bergaya sporty sesuai DNA Honda dalam sebuah platform mobil SUV Compact.

ALL NEW BR-V (POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA)

Menurut keterangan dari Samuel Paat selaku Branch manger Honda Kupang Indah, selain memperkenalkan Honda SUV RS Concept, Honda akhirnya mengumumkan harga All New Honda BR-V di Indonesia, dimana kita tahu bahwa Honda telah membuka pemesanan sejak world premiere pada tanggal 21 September 2021 lalu.

Harga dari ALL NEW BR-V untuk area Kupang mulai dari Rp 280 jutaan s/d Rp 350 jutaan.

Samuel mengatakan, harga All New Honda BR-V yang diumumkan tersebut merupakan harga on the road (OTR) wilayah Kupang dan sudah termasuk pajak emisi yang berlaku di bulan Januari 2022.

Harga tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 untuk mobil dengan nomor rangka tahun 2022.

Sesuai dengan rencana, pengiriman perdana mobil ini kepada konsumen akan dilakukan pada bulan Januari 2022 mendatang.