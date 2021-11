Gisel Singgung Masa Lalu dan Komitmen, Mantan Gading Akui Tak Mudah Berada di Posisi Wijin

POS-KUPANG.COM - Gisella Anastasia atau Gisel hingga kini masih sangat populer.

Gisella Anastasia atau Gisel masih selalu disoroti sejak cerai dari Gading Marten.

Kini Gisel sudah memiliki kekasih yaitu Wijin.

Baru-baru ini, Gisella Anastasia atau Gisel mendapat kejutan spesial dari Wijin, sang kekasih, di hari ulang tahunnya ke-31 pada 16 November lalu.

Kejutan itu berupa makan malam di depan sebuah akuarium raksasa.

Suasana kian romantis karena disertai iringan musik biola.

Melalui akun Instagramna, Gisel kemudian menuliskan pesan menyentuh.

Ia sangat bersyukur dengan kehadiran Wijin dalam kehidupannya.

"I know it must be not easy untuk ada di posisi kamu berurusan dengan seorang yang mempunyai masa lalu seperti aku," tulis Gisel seperti dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (19/11/2021).

Bahkan terkadang Gisel merasa kasihan karena Wijin tak bisa menikmati masa-masa muda seperti orang-orang lainnya karena menjalin asmara dengannya.