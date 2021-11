Jungkook Dapat Julukan Baru Gegara Lakukan Hal Ini, Golden Maknae Bikin ARMY Gemas

POS-KUPANG.COM - Jungkook BTS kembali menjadi sorotan dengan berbagai hal yang ia lakukan.

Bahkan, Jungkook BTS santer menjadi pusat perhatian hanya karena mencicipi sebuah makanan.

Dikutip dari Koreaboo.com, Selasa (16/11/2021), baru-baru ini ARMY kembali memberi julukan baru.

Perlihatkan Jungkook saat menyantap makanan, ARMY menunjukkan sebuah tanda bahwa Jungkook adalah seorang foodie sejati.

Pemicunya adalah, ekspresi super memukau yang ditunjukkan Jungkook sebelum mencicipi makanan.

Dengan wajah memesona, Jungkook tak lupa menyelipkan senyum lebarnya sebelum makan.

Tergambar jelas, sang maknae terlihat tidak sabar dengan makanan yang ada di depannya.

Selain itu, saat Jungkook berbicara tentang makanan, ia seolah sudah merasakan betapa lezat makanan tersebut.

Sesekali, Jungkook pun tak bisa menyembunyikan komentar saat memberi instruksi pada member BTS yang lain.

Last but not least, ARMY menilai Jungkook juga memiliki bakat yang serius nih.