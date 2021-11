ARMY Bersiap, BTS Bakal Jadi Bintang Tamu di Late Late Show with James Corden, Catat Jadwalnya

POS-KUPANG.COM - Boy group BTS akan menjadi bintang tamu dalam acara The Late Late Show with James Corden.

Ini merupakan penampilan mereka hampir dua tahun sejak hadir dalam acara bincang-bincang populer di Amerika itu.

Kabar ini diungkapkan oleh pihak acara tersebut melalui unggahan Twitter.

“Permission to celebrate: GRANTED. At long last, @bts_twt returns to The #LateLateShow on November 23rd for an in-studio chat and performance of “Permission To Dance”!. It’s been nearly two years since we’ve been together in person and we can’t wait for the reunion!” dikutip dari akun @latelateshow, Selasa (16/11/2021).

Melalui unggahan tersebut, The Late Late Show mengumumkan bahwa BTS akan muncul dalam acaranya pada 23 November mendatang.

Selain itu, BTS juga akan membawakan lagu hit mereka yang berjudul “Permission to Dance”.

Kehadiran BTS di program tersebut membuat penggemar BTS atau yang disebut ARMY terkejut.

Penyebabnya, beberapa waktu lalu James Corden dianggap melontarkan pernyataan kontroversial terhadap BTS dan ARMY.

Ketika BTS berpidato di Sidang Majelis Umum PBB pada September lalu, James Corden mengatakan kehadiran BTS tersebut "tidak biasa".

James Corden juga dianggap membuat generalisasi ARMY sebagai ABG berusia 15 tahun.

Pernyataan Corden itu sempat membuat marah ARMY. Akun Twitter The Late Late Show with James Corden kemudian menghapus video yang memuat ucapan Corden tersebut.

Sementara itu, BTS akan menggelar konser, 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' pada 27 November hingga 28 November, dan dari 1 Desember hingga 2 Desember.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BTS Bakal Jadi Bintang Tamu di The Late Late Show with James Corden"