Airlangga  Sebut Indonesia Relatif Baik Kasus Corona, Jika Dibandingkan dengan Negara ASEAN Lainnya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -Pemerintah menyampaikan kasus corona di Indonesia relatif lebih baik dari negara lain. Jika dihitung, ada 1 kasus Corona per 100 ribu penduduk di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ketua KPC-PEN dalam jumpa pers, Senin (15/11/2021).

Pada kesempatan itu Airlangga juga menyapaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembukaan kunjungan harus memperhatikan kondisi di berbagai negara lain.

"Kajian terhadap vaccine travel lane terus dilakukan, namun pemerintah terus memonitor tingkat kasus di berbagai negara," ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan perbandingan persentase kasus Corona di Indonesia dengan negara lain. Kondisi Indonesia jauh lebih baik dari negara-negara di ASEAN.

"Kalau kita lihat dibandingkan dengan berbagai negara lain, posisi kita relatif lebih baik. Misalnya dengan kasus per 100 ribu penduduk, Indonesia hanya 1. Thailand per 100 ribu penduduk, 89. Singapura per 100 ribu penduduk, ada 454. Malaysia per 100 ribu, ada 127 dan Australia 51 kasus per 100 ribu penduduk, sehingga tentu kita akan terus memonitor kondisi sebelum dilakukan pembukaan dengan negara-negara lain," ujar Airlangga.

Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vazrian-varian baru virus corona yang menyebar saat ini merupakan 'anak dan cucu' varian delta. Kekekebalan yang terbentuk di masyarakat lewat vaksinasi sudah cukup untuk melawan 'anak dan cucunya' varian delta.

Budi menjelaskan, yang ada di Indonesia saat ini adalah AY4,AY23 dan AY 24, sedangkan AY42 belum ditemukan. Semua varian ini memiliki mutasi genetik yang mirip. Menkes yakin kekebalan yang terbentuk di masyarakat saat ini cukup untuk melawan varian delta.(gem)

